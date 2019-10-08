Serdar Seyitoğlu ve Mustafa Seyitoğlu hakkında karar

FETÖ davasında yargılanan iş adamları Serdar Seyitoğlu ile amcası Mustafa Seyitoğlu Anayasayı ihlal ve örgüt üyeliği suçlarından beraat etti.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, sanıklar Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu'nun "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. FETÖ'nün yapılanması ve eylemlerinin anlatıldığı iddianamede, sanıkların örgüt lehine faaliyette bulundukları kaydediliyor. Soruşturma kapsamında 28 Ekim 2016'da tutuklanan Serdar Seyitoğlu'nun, "himmet" adı altında iş adamlarından para toplayıp örgüte aktardığı ve paraların büyük rakamlara ulaşması nedeniyle örgüt elebaşısı Fetullah Gülen tarafından kendisine ödül olarak plaket, takke, seccade ve tespih gönderildiği belirtilmişti.