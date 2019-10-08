Haramidere'de metrobüs kazası: Yaralılar var

Haramidere metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi. 2 metrobüsün çarpışması sonucu yolculardan bazıları yaralandı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 8 Ekim 2019 Salı, 12:36

Haramidere metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi. 2 metrobüsün çarpışması sonucu yolculardan bazıları yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale ediyor. Şoförlerden birinin de aralarında bulunduğu 5 yaralı olduğu öğrenildi.

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