Haramidere'de metrobüs kazası: Yaralılar var

Haramidere metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi. 2 metrobüsün çarpışması sonucu yolculardan bazıları yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale ediyor. Şoförlerden birinin de aralarında bulunduğu 5 yaralı olduğu öğrenildi.