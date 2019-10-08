MHP'li Cemal Enginyurt'tan AKP'li Numan Kurtulmuş'a 'savaş' tepkisi

AKP Genel Başkanveli Numan Kurtulmuş dün katıldığı bir televizyon programında "Nihayetinde bir savaşa giriyoruz. Buradan terör örgütlerinin temizleneceği, sınırları belli olsa da bir savaşla karşı karşıyayız ve Allah'ın izniyle inşallah bu savaşı biz kazanacağız. Terör örgütlerinin hangi silahlarının nerede bulunduğu istihbarat birimleri tarafından tespit edilmiştir. Nihayetinde orada bir sefere çıkmıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Kurtulmuş'un sözlerine MHP'li Enginyurt'tan tepki geldi.

Enginyurt Twitter hesabından şunları yazdı:

Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş "Savaşa hazırız" diyor.

Yazık yazık! Gerçekten çok yazık.

Biz FIRATIN DOĞUSUNA SAVAŞA GİTMİYORUZ. TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE TÜRK MİLLETİNİ düşman görerek,hainlik yapan ŞEREFSİZ çapulcu sürüsünü temizlemeye gidiyoruz. Biz BÜYÜK DEVLETİZ.