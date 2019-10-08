İstanbul'da 6 okula deprem tahliyesi!

Ortaköy’de yolda çökme meydana geldi

Ortaköy’de yolda çökme meydana geldi Beşiktaş Ortaköy’de henüz bilinmeyen bir nedenle yolda çökme meydana geldi. Kaldırım taşları yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kanala düştü. Her gün binlerce kişinin bulunduğu alandaki çökme sabah saatlerinde …