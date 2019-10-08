İstanbul'da 6 okula deprem tahliyesi!

İstanbul'da 5 ilçede 6 okul binasında ileri deprem tetkikleri için boşaltma kararı alındı. Öğrenciler misafir okullarda eğitime devam edecek.
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AA
Yayınlanma tarihi: 8 Ekim 2019 Salı, 15:17

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8'lik depremin ardından yapılan incelemede 5 ilçedeki 6 okulun daha taşınmasına karar verildi. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi.

5 ilçede 6 okul binasının daha boşaltılmasına karar verildi.

Bağcılar'da Gaziosmanpaşa İlkokulu ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası,

Bayrampaşa'da Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,

Güngören'de Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu'nun A ve B blokları,

Küçükçekmece'de Gültepe ve Göktürk ilkokulları (kapalı spor salonları dahil),

Silivri'de Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu boşaltılacak.

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Abdi İpekçi