İstanbul'da 6 okula deprem tahliyesi!

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8'lik depremin ardından yapılan incelemede 5 ilçedeki 6 okulun daha taşınmasına karar verildi. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi.
5 ilçede 6 okul binasının daha boşaltılmasına karar verildi.
Bağcılar'da Gaziosmanpaşa İlkokulu ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası,
Bayrampaşa'da Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
Güngören'de Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu'nun A ve B blokları,
Küçükçekmece'de Gültepe ve Göktürk ilkokulları (kapalı spor salonları dahil),
Silivri'de Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu boşaltılacak.