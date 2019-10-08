Hasankeyf ve Dicle Vadisi İçin 300 binin üzerinde imza toplandı





Hasankeyf ve Dicle Vadisi için başlatılan imza kampanyalarına dair güncel bilgileri kamuoyu ile paylaşan Hasankeyf Koordinasyonu yaptığı açıklamada, Temmuz 2019’da barajın su tutmaya başladığı ve bugünlerde Hasankeyf’e giriş çıkışların kapatıldığı belirtilerek, “1980’lerden itibaren sular altında kalacak denilen Hasankeyf ile Dicle Vadisi, bugün, 1988’den beri baraja karşı çıkan ulusal ve uluslararası onlarca sivil toplum kuruluşu ve milyonlarca insanın verdiği tepki sonucu hâlâ ayakta. Ilısu Barajı akış aşağı bölge üzerinde çok olumsuz etkileri olacaktır. 82 milyon yurttaşımız başta olmak üzere tüm dünyayı, 12 bin yıllık insanlık tarihini olan Hasankeyf ile milyonlarca canlıya ev sahipliği yapan Dicle Vadisi’nin 50 yıl ömrü ön görülen bir barajın suları altında yok edilmeye çalışılmasına karşı, tarihin ve doğanın çığlığına, bir imza da olsa ses olmaya çağırıyoruz” denildi.

Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi tarafından Haziran 2019’da ise UNESCO’ya yönelik, ‘Save 12,000 Year old Hasankeyf! Hasankeyf İçin Geç Değil!’ başlığıyla Change.org’da başlatılan ve devam eden kampanyada da şuana kadar 13 binin üstünde imza toplandı.

Doğa Derneği ve Atlas Dergisi tarafından 2006’dan itibaren, Tarkan, Sezen Aksu gibi onlarca sanatçının da destek verdiği iki kampanyada 80 bine yakın, Türkiye başta olmak üzere bir çok ülkede sivil toplum örgütleri tarafından 2012’de UNESCO’ya yönelik yapılan kampanyada da 35 bin imza toplanmıştı.

İran’daki çevre örgütleri, Ilısu Barajı’ndan direkt etkilenecek olan, UNESCO listesindeki Mezopotamya Sazlıkları’nın (Ahwar) kuruması halinde oluşacak toz bulutlarının İran’a kadar oluşturacağı iklimsel değişikliğe engel olmak için 2017’de BM’ye yönelik, Ilısu Baraj Projesi’nin durdurulması ve Sazlıkları’n kurtarılması gibi taleplerle, ‘Safeguarding Hoor al-Azim Lagoon’ başlığıyla Change.org’da imza kampanyası başlattı. Hala devam eden kampanyada 168 bin imza toplandı.