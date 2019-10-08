Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik’ten açıklama

Haberimiz üzerine yazılı bir açıklama yapan Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi Avni Çelik 33 bin metrekare araziyi 2006 yılında satın aldığını belirterek “Sn. Mehmet Cengiz bu tarihten sanıyorum ki 9 – 10 sene sonra bitişiğimizdeki alanı satın aldı. Arazimizi Sn. Mehmet Cengiz’den almadım. Sn. Cengiz’in arazimizle hiçbir ilgisi-teması yoktur. Bu nedenle arazimizin Sn. Cengiz ile irtibatlanması tamamen yanlıştır” ifadelerini kullandı.

Çelik onay alınan 3 yapıya ilişkin ise özetle şu ifadeleri kullandı: “Bu arsaya yapılacak yapılar bundan 50 sene önce, Mimar Sinan Üniversitesi tarafından tespit edilmiş, röleveleri alınmış ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Kuruluna tescilleri yaptırılmıştır. Zira bu alan Cumhuriyetin önemli figürlerinden Halide Edip Adıvar Hanımefendinin doğduğu, büyüdüğü evdir. Bir süre de İlkokul olarak kullanılmıştır. Bu nedenle Mimar Sinan Üniversitesi 70'li yıllarda resen röleve almış ve tescil ettirmiştir. 33 dönümlük arazinin içinde ihya edilen 3 tescilli eski eser yapı vardır. Bu yapıların en büyüğü sadece 340 metrekareye oturan yapıdır. Yapıların hepsi alınan ruhsat ve izinlere göre yapıldı, yapılıyor.”