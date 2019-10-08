İngilizce halloldu, sıra Kuran aksanında

Milli Eğitim Bakanlığı, din derslerinin hakkını vermek üzere öğretmenler için harem-selamlık Kuran kursları açıyor. Okullara gönderilen resmi yazıya göre öğretmenler, Kuran harflerini hakkını vererek seslendirebilmek için kurslarda “femi muhsin”den (Allah’ı görür gibi ibadet eden bir ağızdan) yararlanma olanağı bulacaklar. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün 12 Eylül 2019 tarih ve 16875002 sayılı yazısı üzerine, Milli Eğitim müdürlükleri bağlı bulundukları il ve ilçelerde tüm öğretmenler için “Kuran tilaveti ve tashihi huruf kursu” açmaya başladılar.

SES EĞİTİMİ

Milli Eğitim Müdürlükleri’nin bu ay başından itibaren okullara göndermeye başladıkları resmi yazılarda, “Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında zorunlu, temel eğitim kurumları ve ortaöğretim kurumlarında ‘Din, Ahlak ve Değerler’ alanındaki seçmeli derslerden birisi olan Kuranıkerim dersi öğretiminin, özelliği itibarıyla ses eğitimi gerektiren bir ders” olduğu belirtilerek şöyle denildi:

“Harflerin mahreçlerini bilmek ve her bir harfi, hakkını vererek mahrecinden telaffuz ederek okumak, Kuranıkerim derslerinin olmazsa olmazıdır. Bu dersin öğretiminde, Kuran harflerinin, kelimelerinin, ayetlerinin doğru telaffuz edilmesi ve seslendirilmesi, hem görerek hem de duyarak öğrenme modelini ve iyi bir okuyucudan (fem-i muhsin) yararlanmayı gerekli kılmaktadır.”

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce 2017’den beri yerel hizmet içi eğitim kapsamında sürdürülen Kur’an tilaveti ve tashih-i huruf eğitimlerinin Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı halk eğitim merkezlerinde kurs modülü olarak yer aldığı belirtilen yazılarda, kursların “bay ve bayan ayrı gruplar halinde yapılacağı” ayrıntısına da yer verildi. Kurslara katılmak isteyenlerin başvuruları için okul müdürlükleri yetkilendirildi.