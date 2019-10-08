Patron 3 yıllık TİS istedi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası ve Birleşik Metal-İş Sendikası arasındaki 2019 yılı grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ilk toplantılar yapıldı. İğneden ipliğe her şeye zam gelirken, işveren daha ilk toplantıda işçileri büyük kayba uğratacak bir öneride bulundu. Sözleşmenin 3 yıllık olmasını istedi. İşçi sendikaları ise öneriyi sert tepki göstererek reddetti.
112 BİN KİŞİ
MESS, Türk Metal Sendikası ve Birleşik Metal-İş Sendikası ile ayrı ayrı masaya oturdu. Türk-İş’e bağlı Türk Metal ile MESS arasındaki görüşmeler yaklaşık 112 bin işçiyi kapsıyor. Görüşmede 14 madde Türk Metal’in önerdiği şekliyle aynen kabul edilerek tutanak altına alındı. Birleşik Metal-İş ile MESS 14 maddeden 12’sinde anlaşma sağladı. 2 maddede uzlaşma olmadı. MESS, Birleşik Metal-İş’e de sözleşmenin 3 yıllık olmasını önerdi. Birleşik Metal-İş ise reddetti. Sendikanın, sözleşmeden daha fazla işçinin yararlanmasını öngören kapsam maddesindeki değişiklik önergesi de kabul edilmedi. Türk Metal ve Birleşik Metal-İş ile MESS arasındaki görüşmeler 21 Ekim’e ertelendi.
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TEKLİF GREV NEDENİ
İlk görüşme hakkında bilgi veren Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Özkan Atar, işverenin daha ilk toplantıda 3 yıllık sözleşme dayatmasının normal olmadığını, 2015’te de 3 yıllık sözleşme dayatması yapıldığını, bunu kabul etmediklerini ve greve başladıklarını, ancak grevlerinin hükümet tarafından yasaklandığını söyledi. Atar, “Şimdi ise yeniden 3 yıllık sözleşme önerdiler. 3 yıllık sözleşmenin işçiler için önemli ekonomik kayıplara yol açacağını, ülkedeki ekonomik dalgalanmaların 3 yıllık dönemde belirsizliğe ve süreç açısından uzun zamana yayılacağını ifade ettik. Kesinlikle kabul etmeyeceğimizi, bunun bizim için ‘kırmızı çizgimiz’ olduğunu söyledik. Bu bizim için grev nedenidir” dedi.