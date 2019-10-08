Patron 3 yıllık TİS istedi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası ve Birleşik Metal-İş Sendikası arasındaki 2019 yılı grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ilk toplantılar yapıldı. İğneden ipliğe her şeye zam gelirken, işveren daha ilk toplantıda işçileri büyük kayba uğratacak bir öneride bulundu. Sözleşmenin 3 yıllık olmasını istedi. İşçi sendikaları ise öneriyi sert tepki göstererek reddetti.

112 BİN KİŞİ

MESS, Türk Metal Sendikası ve Birleşik Metal-İş Sendikası ile ayrı ayrı masaya oturdu. Türk-İş’e bağlı Türk Metal ile MESS arasındaki görüşmeler yaklaşık 112 bin işçiyi kapsıyor. Görüşmede 14 madde Türk Metal’in önerdiği şekliyle aynen kabul edilerek tutanak altına alındı. Birleşik Metal-İş ile MESS 14 maddeden 12’sinde anlaşma sağladı. 2 maddede uzlaşma olmadı. MESS, Birleşik Metal-İş’e de sözleşmenin 3 yıllık olmasını önerdi. Birleşik Metal-İş ise reddetti. Sendikanın, sözleşmeden daha fazla işçinin yararlanmasını öngören kapsam maddesindeki değişiklik önergesi de kabul edilmedi. Türk Metal ve Birleşik Metal-İş ile MESS arasındaki görüşmeler 21 Ekim’e ertelendi.