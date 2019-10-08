Sosyal medyada infial yaratan şiddet görüntüleri için kampanya

İstanbul Taksim’de çekildiği belirtilen görüntülerde bir babanın 19 yaşındaki Tuğba isimli öz kızına işkence yaptığı görülüyor. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Babanın kızına uyguladığı şiddet görüntülerini ve genç kadının yardım çığlıklarını kendi hesabından paylaşan bir Twitter kullanıcısı, “19 yaşındaki kıza öz babası işkence yapıyor. Anne yatalak. Hepsi bir psikopatın elinde. Olayın doğruluğunu teyit ettim. Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım. Yer: Taksim/ Tarlabaşı Elimde resmi evraklar da var” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden “#TuğbayaYardımEdin” etiketiyle kampanya başlatılırken; AHBAP Genel Başkanı ve sanatçı Haluk Levent genç kadına ulaştıklarını bildirdi. Twitter hesabından açıklama yapan Levent, “Kızımıza ulaştık.. Maalesef baba tarafından Tuğba’ya daha kötü davranışlar söz konusu. Sevgili avukat Turgay Özcan her türlü hukuki durumlarla ilgilenecektir. Kızımızın sağlık, geçinme ve barınma sorunlarını çözeceğiz” dedi.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz. Sosyal inceleme süreci devam etmekte. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.