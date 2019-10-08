Halit Ayar’ın ismi durakta yaşayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstiklal Caddesi üzerindeki Tünel tramvay durağında 7 Eylül gecesi bıçaklanarak öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisi mezunu Halit Ayar’ın (23) ailesiyle, olayın yaşandığı yerde bir araya geldi. Aileye taziyelerini ileten İmamoğlu, yardımcılarına talimat vererek “Simgesel bir çalışmayla Halit’in ismini buraya verelim. Gençlere bir mesaj içeriği olsun. Üniversite ile birlikte yaparsak çok iyi olur” dedi.

İmamoğlu ardından Şişhane sokaklarında incelemelerde bulundu. İmamoğlu’na, yağmur altında yapılan inceleme gezisinde, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat eşlik etti. İmam-oğlu ilk olarak yardımcılarından, 2017 yılında İBB tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne devredilen ve uzun süredir kapalı olan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’yle ilgili bilgiler aldı.

ARAÇ YOĞUNLUĞU

Şişhane’den Galata Kulesi yönüne doğru kurmaylarıyla yürüyen İmamoğlu, Galata Kulesi çevresindeki düzenlemeyi ve araç yoğunluğunu beğenmeyerek İBB ve ilçe belediyesinin bütüncül bir süreçle ortak çalışma yapması gerektiğini vurguladı.

İmamoğlu, “Burası, muazzam bir kültür alanına dönüşsün” dedi. İmamoğlu, Şişhane turunda, bölgedeki mahallelerin bir çay bahçesi etrafında toplanan muhtarlıklarını da ziyaret etti. İmamoğlu Tomtom, Bereketzade, Şahkulu ve Müeyyetzade mahallesi muhtarlarıyla bir araya gelerek yaptıkları inceleme gezisiyle ilgili bilgi verdi. Ekrem İmamoğlu, daha sonra Kayışdağı Darülaceze’deki Halk Ekmek AŞ’nin yeni ürünü “Altınbahar Yaşlı Ekmeği”nin tanıtımına katıldı.