Adana'da çete operasyonu: 74 gözaltı kararı

Adana'da iş insanı cinayeti, yaralama, çek-senet, rüşvet suçlarına karışıp, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirtilen bir suç örgütünü deşifre eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu örgüt üyesi olduğu öne sürülen kişilerin evlerini bir bir tespit etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aralarında polis ve cezaevi müdürünün de bulunduğu 74 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartmasın ardından KOM ekipleri, Adana merkezli Konya, Mardin, İzmir ve Mersin'de 87 adrese 800 polis ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenledi. Demir kapıları koçbaşı ile kıran özel harekât polisleri, şüphelilere ait ev ve iş yerlerine girerek didik didik arama yaptı. Drone ile havadan da destek verilen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana yakalanan şüpheliler