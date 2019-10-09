Emine Bulut davası görülüyor

Fotoğraf: Necati Savaş

Emine Bulut’un 10 yaşındaki kızı B. V., adliyede başka bir odada segbis ile duruşmaya bağlandı. B.V başka suçtan tutuklu olan ve duruşmaya SEGBİS ile katılan dayısı Bekir Bulut’a “Dayı sen yanıma gelmeden konuşmayacağım” dedi.

Sanık Fedai Varan’ın avukatı, olayın bir kadın cinayeti olduğunu belirterek, “Tüm kadın dernekleri ve kurumların katılma talepleri kabul edilmelidir” dedi.



Olayın her yönünün araştırılmasının sanığın da menfaatine olduğunu söyleyen sanık avukatı, “Emine Bulut öldürülmeden iki saat önce karakola sığınmıştır. Emine Bulut’u korumayanlar da suçludur. Bu olayın küçük ya da büyük suç ortakları vardır” ifadesini kullandı.

Sanık avukatına tepki gösteren bir kadın avukat, “Bizim söyleyeceklerimizi ifade etmek rol çalmaktır” dedi. Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Ama bunlar suçu hafifletmez. Planlı bir cinayet vardır” tepkisini gösterdi.

Mahkeme Başkanı, duruşmadan çekilen fotoğrafların internette yayınlandığını ifade ederek, “Bizi zor durumda bırakmayın. Fotoğraf çekmek yasak. Yayın yasağı var. Fotoğrafı yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım” diyerek salonu uyardı.

MAHKEME KATILIM TALEPLERİNİ KABUL ETTİ

Mahkeme, Bulut ailesi ve Emini Bulut'un kızı B.V, Aile Bakanlığı'nın katılma talebini kabul etti. Kadın örgütleri ve baroların katılma talebini ise reddetti, sadece gözlemci sıfatıyla takip etmelerine hükmetti.

Sanık avukatı yaptığı açıklamada, "Görüntüler bana verilmedi. Bunları incelemem için bana verilmesi lazım. Savunmamı hazırlamam için süre talep ediyorum" dedi.

Sanık Fedai Varan ise, "Ceza alacağımı biliyorum. Ama görüntüleri avukata vermenizi istiyorum" dedi. Mahkeme, talebi görüntülerin internette olduğu için avukata verilmesi talebini reddetti.

CEZAVİNDEKİ KARDEŞİ KONUŞTU

Emine Bulut'un cezaevinde olan kardeşi Bekir Bulut, SEGBİS ile yaptığı açıklamada, mahkeme salonunda oturan diğer kardeşi Kazım Bulut'un da ablasını ölümle tehdit ettiğini belirterek, "Onun da orada sanık olması gerek" dedi. Kazım Bulut, bunun üzerine salonu terk etti.