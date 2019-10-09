Vapurda taciz şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı

Rıza E. emniyetteki ifadesinde, “Benim tikim var. Yanlış anlaşıldım. Birkaç yıl öncede 17 yaşındaki bir gencin bacağına elim değmişti. Yine böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmıştım” dedi.

Sabah saatlerinde Kadıköy – Karaköy arasında sefer yapan şehir hatları vapurunda 31 yaşındaki Rıza E. hukuk fakültesi öğrencisi Zeliha M. ve mimarlık fakültesi öğrencisi S.Y. isimli genç kadınlara bakarak mastürbasyon yapıyordu. Durumu fark eden Zeliha M. tarafından cep telefonu ile görüntülenen sapık diğer yolcuların da tepki göstermesi üzerine kaçmıştı. İğrenç olayın sosyal medya üzerinden yayılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri Rıza E. Kocaeli Çayırova'da çalıştığı fabrikada gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Çocuğun cinsel istismarı suçundan da kaydı olduğu öğrenilen Rıza E. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda ifadesi alınan şüpheli, “Görüntülerdeki kişi benim. Ama ben mastürbasyon yapmadım. Benim tikim var. Birkaç yıl öncede 17 yaşındaki bir çocuğun bacağına elim değmişti. Çocuk dedikleri 17 yaşındaydı ve yine böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmıştım” dedi.

Bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Rıza E.'yi teşhis etmeleri için Zeliha M. ve S.Y isimli genç kadınların emniyete çağrılacağı öğrenildi.

Kaynak: Sözcü