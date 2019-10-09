Kütahya'da yük treni kamyonete çarptı: 2 yaralı

Zonguldak'ta yolcu treni yaşlı kadına çarptı

Zonguldak'ta yolcu treni yaşlı kadına çarptı Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde, yolcu treninin yolun karşısına geçmeye çalışan Fatime Duran'a(87) çarparak ölümüne neden olduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.