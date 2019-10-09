İnci Deri’nin mağazaları ve sitesi kapatıldı

Diken'den Ali Yılmaz'ın haberine göre şirketten alacaklı bir firmanın haczi için gidilen şirketin Eyüp’teki merkez binasının kapalı olduğu belirlendi. Şirketin internet sitesine girildiğinde ise “Sizin için yenileniyoruz. Yarın görüşmek üzere” deniyor. Ancak, aynı mesajın günlerdir sitede duruyor.



Şirketin Eyüp’te bulunan Flatofis’teki merkez binasına giden alacaklılar eli boş dönerken, faaliyetlerin Harbiye’deki bir otel odasından yürütüldüğü kaydediliyor.

Öte yandan, Servet Sorkuncuk’un 3 milyon liralık alacağını tahsil edememesi nedeniyle açtığı iflas davası da devam ediyor. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davanın bir sonraki duruşması kasım ayı ortasında.

Ayakkabı sektörünün önemli markalarından İnci Deri’nin temeli 1917’te atılmıştı.