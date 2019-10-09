Yabancı ajans: Türk ordusu Suriye’ye girdi

Bloomberg haber ajansı, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde TSK'nin Suriye'ye giriş yaptığını öne sürdü. Haberde Türk ordusunun Suriye'nin kuzeydoğusuna giriş yapıldığı belirtildi. Reuters ise Türk yetkililere dayandırdığı haberde, askeri operasyonun henüz başlamadığını duyurdu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 9 Ekim 2019 Çarşamba, 12:04

Bloomberg’e konuşan Türk yetkili ismini vermeden açıklamalarda bulundu. Türk askerinin sınırdan giriş yaptığını belirten yetkili, “Türk ordusu, Kürtleri sınırdan uzaklaştırmak için Suriye’nin kuzeydoğusundan giriş yapmaya başladı” dedi.

Bloomberg’ten Onur Ant ve Selcan Hacaoğlu imzalı haberde yetkilinin konuyla ilgili başka bir detay vermediği belirtildi.

Reuters’a ismini açıklamadan konuşan bir yetkili, askeri müdahalenin başlamadığını belirtti. Yetkili, “Türk askeri ağır ekipmanlarla sınır duvarındaki bir parçayı yerinden çıkardı” ifadesini kullandı.

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