Yabancı ajans: Türk ordusu Suriye’ye girdi

Bloomberg’e konuşan Türk yetkili ismini vermeden açıklamalarda bulundu. Türk askerinin sınırdan giriş yaptığını belirten yetkili, “Türk ordusu, Kürtleri sınırdan uzaklaştırmak için Suriye’nin kuzeydoğusundan giriş yapmaya başladı” dedi.
Bloomberg’ten Onur Ant ve Selcan Hacaoğlu imzalı haberde yetkilinin konuyla ilgili başka bir detay vermediği belirtildi.
Reuters’a ismini açıklamadan konuşan bir yetkili, askeri müdahalenin başlamadığını belirtti. Yetkili, “Türk askeri ağır ekipmanlarla sınır duvarındaki bir parçayı yerinden çıkardı” ifadesini kullandı.