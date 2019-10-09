Yeni bir başlangıç için Rizeliler Buluşması

Sunuculuğunu Deniz Tansel Öngel ve Sitare Akbaş’ın yapacağı gecede Erdal Bayrakoğlu, Erdem Akın, Erkut Küçükşahin, Filiz İlkay Balta, Gökhan Birben, Hızır Canbaz, Korhan Özyıldız, Mahmut Turan, Nurettin Gürdal ve Ümit Taşkıran sahne alacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılacağı etkinlik ücretsiz ve herkese açık yapılacak.