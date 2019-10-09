Bakan Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

(Fırat'ın doğusuna harekat) "Bu her şeyden önce bizim uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır. Operasyonumuzu da bu çerçevede gerçekleştireceğiz. Harekat uluslararası hukuk çerçevesinde.

Uluslararası hukuk çerçevesinde ilgili ülkelere, Suriye dahil bildirimde bulunacağız.

Türkiye'de bulunan göçmenlerin de buraya güvenli şekilde dönmesini sağlamak amacımız.

Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler. Bu şekilde de Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sağlayacağız."