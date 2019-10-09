TAKSAV'dan 'Eğitimde Neler Oluyor?' sempozyumu

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV), ‘Eğitimde Neler Oluyor?’ konulu sempozyum düzenliyor. Sempozyumda eğitim sistemindeki değişikliklerin yansımaları ve eğitim sistemindeki dönüşümlerin öğrenciler ile aileleri nasıl etkilediği tartışılacak.

Sempozyumda konuşmacı olarak; Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Ayoğan, Veli-Der Genel Başkanı İlknur Kaya Bahadır, Gazeteci-Yazar Mustafa Hoş ve Eğitim editörü-Gazeteci Mustafa Kömüş yer alacak. Sempozyum 9 Ekim Çarşamba günü saat 19.30’da Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşecek.