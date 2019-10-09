SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere operasyon telefonu

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik askeri operasyonu başlatmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak bilgi verdiği kaydedildi.





HAREKATA İLİŞKİN CUMHURİYET TV'YE ÇARPICI DEĞERLENDİRME - VİDEO

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Barış Pınarı Harekatı'nı Cumhuriyet Tv’ye değerlendirdi.

Yavuz, operasyon için şunları söyledi: Öncelikle ordumuza başarılar dileyelim, kayıpsız vazifesini yapmasını temenni edelim ve Mehmetçiğimize zarar gelmesin önce onu belirtelim. İkincisi operasyon anladığım kadarıyla ABD ile koordineli bir şekilde yürüyor. Çünkü askerlerini belirli bir alandan çektiler. İşte o alanlar kısa süre sonra bizim birliklerimizin hedefi olacak. Şu anda hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtalarıyla belirli hedefler etkisiz hale getirilmek suretiyle kara birliklerden harekatını kolaylaştırıcı olan safha başladığı anlaşılıyor. Muhtemelen birkaç ayrı bölgeden Güneye doğru birlikler sarkacak ve kendi hedeflerine doğru hareket edeceklerdir. Bu safhada mahallelere gireceklerini pek sanmıyorum, işte etraflarını çevirdikten sonra bölgenin kontrollü hakimiyetini sağlayacaklar ondan sonra bölge içinde muhtemelen temizlik yapacaklardır.