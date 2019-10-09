Yenikapı’da sergilemişti... Bakın o arabalar ne oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hem 31 Mart, hem de 23 Haziran seçimleri sırasında sık sık gündeme getirdiği, “israfla mücadele ve tasarruf ilkeleri" çerçevesinde, AKP döneminde ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce aracı, israfın kanıtı olarak Yenikapı Meydanı'nda toplamıştı.

Odatv’nin edindiği bilgilere göre, yaşanan bu gelişmelerden sonra, İBB’ye bağlı bir şirket olan KİPTAŞ, bünyesinde bulunan ihtiyaç fazlası lüks araçları satışa çıkardı. Mercedes ve AUDİ marka lüks araçlar için, "muhammen bedeli" belirlenerek satış ilanı hazırlandığı görüldü.

İşte hazırlanan o ilanlar: