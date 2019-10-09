AB'den Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından ilk açıklama

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AB'den ayrıca Türkiye'ye "Suriye harekatını durdurun, 'güvenli bölge' için ödeme yapmayacağız" açıklaması yapıldı.

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