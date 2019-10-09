AB'den Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından ilk açıklama

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği operasyonu bitirmesi yönünde çağrıda bulundu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 9 Ekim 2019 Çarşamba, 17:28

[Haber görseli]AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği operasyonu bitirmesi yönünde çağrıda bulundu.

AB'den ayrıca Türkiye'ye "Suriye harekatını durdurun, 'güvenli bölge' için ödeme yapmayacağız" açıklaması yapıldı.

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