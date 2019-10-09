AB'den Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından ilk açıklama

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği operasyonu bitirmesi yönünde çağrıda bulundu.
AB'den ayrıca Türkiye'ye "Suriye harekatını durdurun, 'güvenli bölge' için ödeme yapmayacağız" açıklaması yapıldı.
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AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği operasyonu bitirmesi yönünde çağrıda bulundu.
AB'den ayrıca Türkiye'ye "Suriye harekatını durdurun, 'güvenli bölge' için ödeme yapmayacağız" açıklaması yapıldı.