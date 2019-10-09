Meclis'te 'Barış Pınarı Harekâtı' gerginliği

Barış Pınarı Harekâtı, TBMM Genel Kurulu’nun da birinci gündem maddesini oluşturdu. HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, TSK’nin başlattığı operasyonu “bir işgal operasyonu” olarak nitelendirdi. Çepni’nin bu sözleri genel kurulda tansiyonu yükseltti.

‘YA HAİNDİR, YA KATİL...’

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Türk ordusuna işgalci diyen ya katildir, ya zalim, ya da hain. Ya devlet ya Kandil” tepkisini gösterdi. Turan’a yanıt vermek amacıyla söz alan HDP’li Fatma Kurtulan ise Çepni’nin sözlerini destekledi. Kurtulan, “Oraya işgale gidiyorsunuz” dedi. Bunun üzerine söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, HDP’ye, “Türk ordusuna işgalci diyemezsiniz. Salih Müslim’i Türkiye’de kırmızı halıyla biz karşılamadık” sözleriyle tepki gösterirken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da “Türkiye Cumhuriyeti’nin askeri o ya da bu nedenle, başka bir ülkenin sınırları içindeyken, Türkiye’nin topraklarını korumak için tezkere gelirse, biz bu tezkereye ‘evet’ deriz. Biz ülkemizi, devletimizi, bayrağımızı koruruz” dedi. MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de “Türk ordusu alayınıza yeter” ifadelerini kullandı. Tartışmanın devam etmesi üzerine oturumu yöneten TBMM Meclis Başkanvekili Levent Gök, partilerin grup başkanvekillerini yanına çağırarak, oturuma ara verdi.

MECLİS’TEN DESTEK

Öte yandan TBMM Genel Kurulu çalışmaları sürerken AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan söz alarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Barış Pınarı Harekâtı’nı duyurduğu açıklamasını okudu. AKP, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri, bu açıklamayı alkışlarla karşılarken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Türk milletinin her konuda başarıyla girdiği mücadeleden çıkması Meclisimizin yüz akı olacaktır” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde girişilen en önemli operasyonlardan biri. Ciddiyetinin herkes tarafından kavranması gerekir. Basit kısır, siyasi çekişmelerin bu meseleler üzerinden yapılmaması konusunda Meclis’in de hassasiyet göstereceğini umuyorum. Bu milli meseledir. Sonuna kadar TBMM, çelikleşmiş iradesiyle devletinin, ordusunun yanında olmalıdır, olacaktır da” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Grubu adına söz alan Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ise bu topraklarda Türklüğe yaraşır şekilde hareket ederek, sivil vatandaşlara zarar vermeden, Türkiye’nin varlığını tehdit eden unsurları yok edeceğini belirtti. TBMM Başkanvekili Levent Gök ise şunları söyledi:

“Hiçbir arkadaşımızın ayağına çakıl taşı gelmesini arzu etmeyiz. Umarım kısa sürede harekat sonuçlandırılır. Hepimizin özlem duyduğu, Türkiye’nin güvenliğinin sağlandığı, kimsenin tehdit altında hissetmediği, tüm dünyaya adaleti, hukuku, insanlara olan saygısını gösteren anlayış içinde bu harekâtın başarılı geçmesi dileğiyle TSK ve devletimize başarılar diliyorum.”