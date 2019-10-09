Meclis'te 'Barış Pınarı Harekatı' gerginliği



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan 'Barış Pınarı Harekatı' görüşmelerinde gerginlik yaşandı. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın operasyona ilişkin işgal benzetmesi mecliste gerginliğe neden oldu.

Kurtulan'ın "Oraya işgale gidiyorsunuz. Hepiniz savaşa hayır dediniz. Bu savaşta kan ve gözyaşı akacak" sözlerine AKP'li Bülent Turan “İşgalciler ya katildir, ya zalimdir, ya haindir. Ya devlet ya kendileri” yanıtı verdi. Bunun üzerine AKP'li ve HDP'li vekiller arasında gerginlik yaşandı.

İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan da “Türk ordusuna işgal diyemezseniz. Salih Müslim’i Türkiye’de kırmızı halılarla da biz karşılamadık” dedi.

CHP’li Engin Özkoç ise, tartışmaya ilişkin olarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin askeri o ya da bu nedenle, başka ülkenin sınırları içindeyken, Türkiye’nin topraklarını korumak için tezkere gelirse biz buna evet deriz. Biz ülkemizi, devletimizi, bayrağımızı koruruz” ifadelerini kullandı.