Suriye'den atılan 9 roket, Nusaybine'e düştü







Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bulunan YPG'li teröristler, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından roketle saldırıda bulundu. Mardin'in Nusaybin atılan 9 roketten çoğu boş arazilere, biri Yıldırım İlkokulu'na, biri Yeşilkent Mahallesi'nde bulanan Doğan Sitesi'ndeki 5'inci katta bulunan daire ve bir karakola isabet etti. Roketlerin patlamasıyla can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, güvenlik güçleri vatandaşları sınır hattından uzaklaştırıp, inceleme yaptı.

VATANDAŞLARA 'SINIRDAN UZAK DURUN' UYARISI

Suriye'den peş peşe atılan roketlerin, Nusaybin'e düşmesinin ardından Kaymakamlık tarafından belediye hoparlörleri aracılığıyla vatandaşlara uyarılar yapıldı. Belediye hoparlörlerinde, 'Vatandaşlarımızın can güvenliği nedeniyle sınır hattından uzak durmaları ve evlerin zemin katlarında beklemeleri önemle duyurulur' anonsları yapıldı.