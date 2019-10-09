Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde okullar tatil edildi

Barış Pınarı operasyonu için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi üzerinden harekete geçildi. Bölgede yaşayan vatandaşlara ise çeşitli uyarılar yapıldı. Belediye hoparlörlerinden okulların tatil edildiği anonsu yapıldı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 9 Ekim 2019 Çarşamba, 17:57

[Haber görseli]
Habertürk canlı yayınına yansıyan tatil haberi Akçakale Belediyesi’nin hoparlörlerinden verildi. Belediye ayrıca vatandaşlara sokaklarda kalabalık şekilde gezmeyin uyarısında da bulundu.

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