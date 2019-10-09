Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde okullar tatil edildi

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Barış Pınarı operasyonu için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi üzerinden harekete geçildi. Bölgede yaşayan vatandaşlara ise çeşitli uyarılar yapıldı. Belediye hoparlörlerinden okulların tatil edildiği anonsu yapıldı.

Habertürk canlı yayınına yansıyan tatil haberi Akçakale Belediyesi’nin hoparlörlerinden verildi. Belediye ayrıca vatandaşlara sokaklarda kalabalık şekilde gezmeyin uyarısında da bulundu.

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