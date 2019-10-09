Şanlıurfa ve Mardin'de eğitime ara





Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullar iki gün tatil edildi.

Bu kapsamda, Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi.

NUSAYBİN'DE DE DE TATİL

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verileceği bildirildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

Bu kapsamda Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, harekat dolayısıyla Nusaybin ilçesinde Kızıltepe, Şenyurt ve Akdoğan mahallerinde bulunan tüm okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.