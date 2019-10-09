Jeotermal zehir saçıyor! Başkan uyardı: Evlerinizden çıkmayın

Aydın’ın Efeler İlçe merkezindeki bütün mahalleleri dün akşam kötü bir koku sardı. Yurttaşlar, nereden geldiğini anlaşılmayan kokudan dolayı büyük panik yaşadı. Koku, özellikle Efeler'in Güneydoğu'sunda kalan Adnan Menderes, Fatih, Efeler, Çeştepe ve Osman Yozgatlı Mahallelerinde hissedildi. Akşam saatlerinde ortaya çıkan koku üzerine bir çok kurum harekete geçti. Yangın ihtimalini değerlendiren Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler seferber oldu. Ancak yangına dair hiç bir ize rastlanmadı.

ATAY: ZEHİR SOLUYORUZ



Konuyla ilgili polise çok sayıda ihbar yapılırken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, sosyal medya hesabından yurttaşlara uyarıda bulundu. İlçedeki jeotermal tesislerin varlığına dikkat çeken Atay, "Zehir soluyoruz. Lütfen evlerinizden çıkmayın, bu zehirli havayı solumayın! Jeotermale hayır." paylaşımında bulundu.

JEOTERMAL ZEHİRLİYOR

Cumhuriyet'in Egesi, Efeler ilçesinde insan sağlığını ve yaşamı tehdit eden jeotermal tesisleri günlerdir gündeme getiriyor. Gazetemiz Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu, geçtiğimiz günlerde Efeler’e giderek doğayı kirleten jeotermal tesisleri yerinde incelemiş, gazetemizde ve Tele1 ekranlarında yayımlanan “Anında Manşet” programına gündeme getirmişti. Mollaveisoğlu, programında jeotermallerin çıkardığı gazların insanları zehirlediğine dikkat çekmişti.