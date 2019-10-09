Engelliler Konfederasyonu'ndan 2019 e-KPSS çağrısı

Engelliler Konfederasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: Sayın devlet büyüklerim öncelikle biz buraya herhangi bir şeye ve ya kimseye zarar vermeye ya da devletimize milletimize karşı herhangi bir harekette bulunmaya gelmedik. Biz buraya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin engelli birer vatandaşı olarak, 2012 yılından bu yana her e-KPSS sınavından sonra, 3 sefer yapılan engelli memur atamasının,geçtiğimiz yıl yapılan 2018 e-KPSS sınavından sonra, sadece 2500 kişilik bir kontenjanla yapıldığını belirtmeye,neden bir yıldır çaresizlik içinde beklediğimizi,neden bu konuyla ilgili hiçbir devlet büyüğünden ses çıkmadığını ve sosyal devlet anlayışının getirdiği,anayasal haklarımızdan da biri olan kamuda çalışma hakkının,neden biz engellilere bu sene verilmediğini sormaya geldik.Biz şimdi,Sayın Devlet Büyüklerimize sesleniyoruz. Yeter artık,çaresizce beklemekten bıktık, usandık.

Adalet Bakanlığı'na 10 binden fazla atama, Sağlık Bakanlığı'na yine 20 binden fazla atama, binlerce uzman çavuş alımı,binlerce gece bekçisi alımı ve binlerce polis memuru alımı ama iş engelli atamasına gelince, 130 binden fazla engelliye, 17 ay içerisinde sadece 2 bin 500 kontenjan, onun da 2 bin 100'ü doldurulabildi. Şimdi diyoruz ki; kamuda resmi olarak 7 bin 262 engelli kontenjanı boş ve sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nda 5000 civarı engelli kontenjanı var ama Engelliler Konfedarasyonu Başkanımızla yaptığı görüşmede, engelli memur ve yardımcı hizmetler sınıfı bünyesinde, bu sene atama yapılamayabileceğini belirten Sayın Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Hanım engellilerin maalesef hayallerini öldürmektedir. Geride kalan boş kadrolar neredeyse hepsi Diyanet işleri Başkanlığı'ndan kalan kadrolardır, eğer ki Diyanet işleri Başkanlığı,düz memur kadrolarına ve yardımcı hizmetler kadrolarına,bütün mezunlar içerisinden yani İmam hatipli veya ilahiyat mezuniyeti şartı koşmadan alırlarsa boş kadro kalmayacak. Ve biz atanamayan engelliler olarak, 2019 yılı içerisinde artık bu 7262 engelli kontenjanın bize verilmesini istiyoruz.Çünkü siz de iyi biliyorsunuz ki,özel sektörde bizim yerimiz yok, bizi almıyorlar. Alsalar da sağlam engelli arıyorlar. Bizim de her birey gibi hayallerimiz var. Başka birilerin eline bakmak, başkalarına muhtaç olarak yaşamak istemiyoruz. 500 TL sadaka değil iş istiyoruz; çalışmak, üretmek istiyoruz, ekonomik özgürlüğümüzü kazanmak istiyoruz. Artık bir an önce 2019 e-KPSS takvimi yayınlansın ve Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Hanım engellilerin seslerini duymamayı bıraksın. Engellilerin umutlarının ve hayallerinin karartılmasını temsil eden çelengimizi, 130 bin engelli adına, bakanlığın önüne bırakıyoruz. Son olarak atanamayan engelliler adına diyoruz ki; sayın devlet büyüklerim, engellilerin umutlarını, hayallerini, geleceğini karartmayın, öldürmeyin ve 2019 yılı içerinde kamudaki boş engelli kontenjanını biz atanamayan engellilere verin.