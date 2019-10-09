ÖSO: YPG'ye merhamet göstermeyeceğiz

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı’nda ortak hareket edeceği belirtilen Suriye Milli Ordusu’ndan (eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) harekatla ilgili bir açıklama geldi.

Açıklamada ‘kendilerine savaştan başka şans bırakmadığı’ savunulan Suriyeli Kürt savaşçılara ‘merhamet gösterilmeyeceği’ belirtildi. Suriye Milli Ordusu kendi mensuplarına, “Onları demir yumrukla vurun, ateşinizin cehennemini hissettirin” diye seslendi.

Açıklamada, ‘sivillerin ve kendi saflarına katılanların korunması’ çağrısı da yer aldı.