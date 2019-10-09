Hukukçulardan ifade özgürlüğü sempozyumu

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Türk Ceza Hukuku Derneği (TCHD) 11 Ekim günü bir sempozyum düzenleyecek. “Türk ceza hukuku kapsamında ifade özgürlüğüne ilişkin güncel meseleler” başlığı ile düzenlenecek olan sempozyumda açılış konuşmalarını TCHD başkanı avukat Mehmet İpek ve İnsan Hakları Merkezi başkanı avukat Tuğçe Duygu Köksal yapacak.

“Sosyal Medya ve İfade Özgürlüğü”nün tartışılacağı ilk oturumda İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi’nden avukat Özgür Urfa “Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturmalar, kovuşturmalardaki uygulamalar ve sorunlar” ile ilgili sunum yapacak. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Ar. Gör. Aras Türay ise “Erişim engellemeleri ve ifade özgürlüğü” ve “Sosyal medyada nefret söylemi” üzerine konuşacak.

“Terörle Mücadele Tedbirleri ve İfade Özgürlüğünün Korunması” başlığı ile yapılacak ikinci oturumun moderatörlüğünü ise Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Duygun Yarsuvat yapacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Mualla Buket Soygüt “terör örgütünün propaganda suçu” üzerine tartışırken, İstanbul Barosu’ndan avukat Benan Molu ise”ifade özgürlüğü bakımından caydırıcı etki meselesi” hakkında bilgilendirecek.

Moderatörlüğünü Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu’nun yapacağı üçüncü oturumun başlığı ise ”Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğüne Müdahaleler” . Mef Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. Güçlü Akyürek “2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” üzerine konuşurken, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şub. Savunuculuk ve IHE Program Direktörü Ruhat Sena Akşener “sivil toplum kuruluşlarının örgütlenme özgürlüğüne müdahaleler” hakkında tartışma yürütecek. İstanbul Barosu’ndan avukat Mehmet Ümit Erdem ise “güvenlik soruşturması kapsamında alınan idari tedbiler” ile ilgili bilgilendirme yapacak.

İstanbul Barosu’ndan avukat Fikret İlkiz’in yapacağı “Sonuç ve Değerlendirme” oturumundan sonra ise etkinlik sona erecek.