'Gençler, Cumhuriyet gazetesini takip edin'

İBB Başkanı İmamoğlu önceki akşam gazetemizi ziyaret etti. İmamoğlu’nu Şişli’deki merkez binamıza gelişinde Genel Yayın Yönetmenimiz Aykut Küçükkaya karşıladı. İmamoğlu’na Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, İBB Sözcüsü Murat Ongun ve İBB Medya İlişkileri Sorumlusu Şükrü Küçükşahin eşlik etti. İmamoğlu, gazetemiz İmtiyaz Sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Cumhuriyet Vakfı Başkan Vekili ve gazetemiz yazarı Ali Sirmen, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Küçükkaya, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve yazarımız Şükran Soner, Cumhuriyet Vakfı Genel Saymanı Hüseyin Yıldız, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Yıldız, gazetemiz şirket yöneticilerinden Adnan Aslan ve yazarımız Yazgülü Aldoğan’la bir araya geldi.

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Cumhuriyet Vakfı toplantı odasında gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren ziyaretle ilgili İmamoğlu duygularını şöyle aktardı:

“Cumhuriyet gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin, basın tarihinin hepimize değerli bir emaneti. Bizim için en sağlıklı haber alma kaynaklarımızdan bir tanesi. Dolayısıyla fırsat buldukça farklı vesilelerle ziyaret etmeye çalıştığımız kurum. Ama son dönemde birkaç kez üzücü olaylar için de ziyaret ettik. Sebebi, gazetecilerimizin yaşadığı zorluklardı. Bunların yaşanmamasını umut ediyoruz. Cumhuriyet gazetesi o süreçleri hak etmediği bir şekilde yaşamasına rağmen en güçlü şekilde atlattı ve yoluna devam ediyor. Ziyaretimizde çok kıymetli, duayen gazetecilerimizle sohbet ettik. Umarım Cumhuriyet gazetesinin tüm Türkiye’ye o sağlıklı haber verme geleneği yüzyıllar boyu devam eder.”

Cumhuriyet gazetesinin güvenilir bir kaynak olduğunu kaydeden İmamoğlu, “İnsanın güvenilir bir kaynağının olması bu ülkede çok önemli ve değerli. Haber almanın ne kadar önemli olduğunu, bir milletin aslında yaşamı için, varlığı için, geleceği için ne kadar kıymetli olduğunu özellikle hissediyoruz. Son yıllarda Cumhuriyet gazetesi de bu boşluğu dolduran ve eksikliği gideren Türkiye’nin en değerli kurumlarından bir tanesi. O bakımdan varlığı bizler için çok önemli. Geçmişten bugüne, Türkiye Cumhuriyeti’nin şahidi olan bir kurum. Cumhuriyet’in yaşatılması ve yaşanması lazım. Ben hem yaşamaya çalışıyorum hem de içinde bir parça tuzumuz olabiliyorsa ne mutlu bana. Gurur verici bir kurum... Umuyorum, ülkemiz tarihi var oldukça yüzyıllar boyu bu gazete de var olacak. Günün koşullarında değişen modellerde var olacak. Özellikle gençlerin Cumhuriyet’i takip etmelerini öneriyorum. YouTube kanalınızı takip etsinler, yorumlar yapsınlar. Hatta iletişim kursunlar, kendi ürünlerini paylaşsınlar. Cumhuriyet gazetesi onlar için de güvenilir bir kaynak. Gençleri Cumhuriyet’e davet ediyorum” diye konuştu.