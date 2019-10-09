MSB: Fırat’ın doğusuna kara harekatı başladı

Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı'' denildi.

Edinilen bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 3 noktadan Fırat'ın doğusuna giriş yaptı. Kamışlı'ya batıdan girildi. Resulayn'da iki noktadan, Tel Abyad'da ise bir noktadan sınır geçildi.

HAREKAT MERKEZİNDEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk ve idare ettiğini bildirerek, harekat merkezinden görüntüler paylaştı.