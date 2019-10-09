10 Ekim katliamında yaşamını yitirenler 4. yılında anılıyor

10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde düzenlenen Emek, Demokrasi ve Barış mitingine IŞİD tarafından düzenlenen canlı bomba saldırısında, 103 kişinin yaşamını yitirmiş, 500’den fazla yurttaş yaralanmıştı. Katliamının dördüncü yıl dönümünde, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere bir çok şehir de bugün anmalar yapılacak. Ankara'da saat 09.00’da Numune Hastanesi önünde toplanarak, katliamın yaşandığı Gar Meydanı’na yürümeyle başlayacak anma saat 10.04’te Ankara Tren Garı önünde yapılacak. A nma öncesi, mitingin tertip komitesinde yer alan KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin başkanlarıyla konuştuk.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 10 Ekim’de yaşamını yitirenlere karşı en önemli sorumluluğun, ülkede kalıcı barış, kardeşlik ve demokrasinin sağlanması olduğunu belirtti. Çerkezoğlu, “Dört yıl önce barış diyerek buluştuk. Bugün anmada ‘ihtiyacımız olan şey barış ve kardeşlikti’ diyeceğiz” dedi. “Türkiye’nin içine girdiği karanlık, hergünde katliamların yaşandığın o süreçte ‘Barış, Emek ve Demokrasi’ diyerek, yurdun dört bir tarafından binlerce insanli Ankara’da buluştuk” diyen Çerkezoğlu, “Bu topraklara kalıcı bir barış tesis edilene kadar, kardeşlik içinde yaşadığımız, demokrasinin egemen olduğu, adaletin sağlandığı bir Türkiye mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz. 10 Ekim’de yaşamını yitiren arkadaşlarımıza karşı en önemli sorumluğumuz budur” ifadelerini kullandı.

Bugünkü anmada da, 10 Ekim 2015’de söyledikleri şeyi bir kez daha ifade edeceklerini kaydeden Çerkezoğlu,“Tamda bu günlerde Türkiye’de yeniden bir savaş ortamının yaşatıldığı bir süreçteyiz. Şu çok açık ki Türkiye halkının, Oradoğu halklarının ihtiyaçı barıştır, kardeşliktir, demokrasidir, adalettir. Bu savaş politikaları değildir. Türkiye’miz çok ciddi ekonomik bir krizle boğuştuğu, işsizliğin, yoksulluğun bu kadar arttığı, bütün demokrasi birikiminin ortadan kaldırıldığı böyle bir süreçte yapılması gereken barışın ve demokrasinin işlediği bir Türkiye mücadelesi vermektir” açıklamasında bulundu.

Katliamın yaşandığı mitingle ilgili, “Ülkede esen şiddet ve kaos ortamına dikkat çekmek için düzenlediğimiz miting kana bulandı” açıklamasında bulunan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’da, katliamın sorumlularının sadece katliamda patlama yapanların olmadığını, 7 Haziran-1 Kasım arasında yaşanan siyasal gelişmelerin de payı olduğunu düşündüklerini ifade etti. Katliamda ihmali olan kamu görevlileri ve sorumlulukları olan siyasetçilerin, yargı önüne çıkarılmadığını vurgulayan Koramaz, faileri gizleyenlerin bu suçun ortak olduğunu kaydederek, “Diyarbakır, Suruç ve ardından Ankara Gar katliamları yaşandı. Yapılmak istenen, tek başına hükümet olma gücünü kaybeden iktidarın bu şiddet ortamından, yeniden çoğunluğu kazanması ve kendisine karşı biriken toplumsal muhalefeti sindirmesidir” dedi.



‘Aynı politikalarla devam ediliyor’

Koramaz şöyle devam etti:“Ülkemizde IŞİD’in kök salması iktidarın izlediği yanlış dış politikanın yansımasıdır. Suriye ve Ortadoğu’da yanan ateşe benzin dökülmesi, ülkemizde IŞİD gibi terör örgülerinin cirit atmasının önünü açmıştır. Aynı yanlış politikalarla yine devam ediliyor. Bir ülkenen içine operasyon yapılmasını doğru bulmuyoruz. Türkiye barışın yanında olmalıdır. Sürekli savaş ortamı gündemde tutularak, krize, adaletsizliği karışı oluşan toplumsal tepki görmezden geliniyor. Kaynaklarımız savaşa değil, gelişmeye, adalete, emekçilerin sorunlarına çözümüne dönük kullanılmalı.”



‘Derin bir kaygıya sevk ediyor’

Kendi hallerine bırakılsalar Gaziantep’in dışına çıkamayacak iki IŞİD’linin Gaziantep’ten çıkıp Ankara’nın göbeğinde katliam yaptığını söyleyen TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Sinan Adıyaman ise, “Gerçek failler, işbirlikçiler, ortaya çıkartılmadığını bütün kamuoyu dile getiriyor. Şimdi de IŞİD’li mahkumların da olduğu bir bölgede yapılan bir harekatın, özellikle IŞİD militanı harekete geçirme olasılığı olabilir. Aynı şekilde bu IŞİD’li militanların, çatışma sırasında ordan kaçıp ülke içine girme endişesi de var. Zaten IŞİD tarafından yapılan 10 Ekim katliam varken böyle bir durum bizi derin bir kaygıya sevk ediyor. Biz hekimler olarak, çatışmalardan kaçınıp, problemlerin diyalogla çözülmesi taraftarıyız” ifadesinde bulundu.



‘10 Ekim’de olduğu gibi’

10 Ekim Ankara Gar katliamının, AKP’nin, ‘ya biz ya kaos’ söylemi ile birlikte, çoğunluğunu yitirmesiyle, toplumsal muhalif kesimlere dönük büyük bir baskı ortamının oluştuğu bir süreçte yaşandığını vurgulayan KESK Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik’te şu şekilde konuştu: “2015’teki yönetememe krizi ve yaşanılanlar ile bugünkü operasyonun temel gerekçesi de budur. 31 Mart ve İstanbul seçimleri ile çıkan sonuç ile AKP’nin içindeki çatlaklıklar giderek derinleşmesi ile yönetememe ve ekonomik kriz oluştu. Bugün de başka bir ülkenin topraklarına yönelik Türkiye’nin emekçilerine herhangi bir kazanımı yok. 2015’te 10 Ekim’de olduğu gibi yine barıştan yana olacağız.”