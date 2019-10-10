Erzincan'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Erzincan’ın Kemah ilçesi olan deprem saat 00.05 sıralarında 3.1 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre altında olduğu belirtildi.

Hafif şekilde Erzincan merkezde de hissedilen depremde herhangi can ve mal kaybı olmadı.