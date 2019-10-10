Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3 PKK'li etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
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Yayınlanma tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe, 08:46