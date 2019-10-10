İşte Barış Pınarı Harekatı’na destek veren ve vermeyen ülkeler

Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı dünyanın en önemli gündem maddesi haline geldi. Kısa sürede birçok ülke harekata ilişkin açıklama yaptı. Macaristan, İspanya, KKTC ve Katar, Suriye’nin kuzeyine yapılan operasyonu desteklediklerini açıkladı.

MACARİSTAN

Salı günü hazırlanan ve AB üyesi 27 ülke tarafından imzalanan metne Macaristan hiçbir gerekçe göstermeden imza atmadı. Salı günü hazırlanan ve Çarşamba günü AB üyesi 28 ülkenin imzası ile yayınlanması planlanan bildiri Macaristan’ın veto etmesi nedeni ile gecikti. Macaristan vetosuna gerekçe olarak “ülkeler sınırlarını savunabilir” dedi.

İSPANYA

İspanya NATO Delagasyonu, 7 Ekim’de operasyon hakkında yaptığı paylaşımda “Türkiye’ye destek, ittifakın sınırındaki krizde gerilimin düşürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

KATAR

Katar lideri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, operasyonun başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde desteklerini iletti.

KKTC

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin yaptığı açıklamada, “Anavatan Türkiye’nin kendisine ve dünya barışına yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak, Suriye’de güvenli bölge oluşturmak için düzenlediği ‘Barış Pınarı’ askeri harekatı başlamıştır. Kıbrıs Türk halkı daima olduğu gibi Türkiye’mizin yanındadır. Dualarımız Mehmetçiğimiz, ordumuz içindir. Biz başarılı olunacağından Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanarak bölgeye barışın getirileceğinden eminiz. Allah, Türkiye’mizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

HAREKATA DESTEK VERMEYEN ÜLKELER

Terör gruplarına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı birçok ülkeyi rahatsız etti. Aşağıdaki ülkeler harekata destek vermediklerini açıkladı:

Suudi Arabistan

İsveç

ABD

Almanya

Fransa

Hollanda

Mısır

Kanada

Danimarka

İran

Finlandiya

RUSYA TARAFSIZ KALDI

Rusya Barış Pınarı Harekatı’nda taraf olmayacağını açıkladı. Rus senatör Vladimir Cabarov, Rusya’nın Türkiye ve Suriye arasındaki çatışmaya dahil olmayacağını, Rus ordusunun Suriye’deki başka bir amaç için bulunduğunu söyledi. (Tarafsız Haber Ajansı)