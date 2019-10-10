Ölen işçiler için skandal savunma: ‘İşçiler isteseler kaçabilirlerdi’

Ankara Siteler’de ağır ihmaller sonucu 16 Ocak’ta meydana gelen ve 5 göçmen işçinin can verdiği yangına ilişkin beş sanığın yargılandığı davaya dün devam edildi. Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya tutuksuz sanıkların yanı sıra, ilk duruşmaya katılmayan işyeri sahibi Mustafa Demirci de katıldı.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberi şöyle: İlk kez hâkim karşısında ifade veren Demirci, işyerinin kendisinden habersiz bir şekilde kiracısı tarafından başka bir işletmeye kiraya verildiğini öne sürerek, suçsuz olduğunu iddia etti.

‘İSTESELER KURTULURLARDI’

Yangınla ilgili kendisinin bir ihmalinin bulunmadığını, ısıtıcıyla ısınan yabancı uyruklu işçilerin bu işleminin hatalı olduğunu savunan Demirci, kendini şu skandal ifadelerle savundu: “Binamız imalathane olarak kullanılamayacak kadar güzel bir binaydı. Binayı tek giriş olduğu için tek kişiye kiraya verdik. Sonrasında kiraya verildiğini bilmiyordum. Ölenler, yük asansörünü kullansalar kurtulabilirlerdi. Ön tarafa koşsalardı da kurtulurlardı. Binada geniş merdiven var. Onu da kullanabilirlerdi. Camları kırıp ya da çatıya doğru çıkıp yine yangından kendilerini kurtarabilirlerdi.”

İşyerinde yangın merdiveninin bulunmayışı hakkında da konuşan Demirci, “Siteler’deki işyerlerinin tamamına yakınında yangın merdiveni yok. Hatta Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bile yangın merdiveni yok” dedi.

Mobilyacılar Odası Ankara Şube Başkanı Hüseyin Atmaca ise ‘tanık’ sıfatıyla dinlendi. Siteler’deki binaların çoğunda yangın merdiveni olmadığını doğrulayan Atmaca, “Yüzde 99’unda dört katlı yapılaşma izni olmasına karşın zorunlu kılınan yangın merdiveni yok. Çalışmaya devam edilen binalarda da şu anda öyle bir kaçış yolu bulunmuyor" diye konuştu. Dava, 27 Ocak'a ertelendi.