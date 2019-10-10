Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Erdoğan ve Trump tam olarak anlaştı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Barış Pınarı harekatı için "Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonun kapsamı konusunda tam olarak anlaştılar" dedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe, 09:46

CNN International'a konuşan Aybet, “Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan operasyonun kapsamı konusunda tam olarak anlaştılar. Yapılacak görüşmede de ABD ile paylaştığımız ortak görüşlerin bir parçası olarak IŞİD'le mücadele ve uluslararası toplumun üzerine düşen sorumlulukların ele alınacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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