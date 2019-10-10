Başkan Arda: Benimle uğraşmayı bırakın, vatandaşın sorunlarıyla ilgilenin

Gaziemir Belediyesi’nin Ekim ayı meclis toplantısı ikinci birleşimi Belediye Başkanı Halil Arda yönetiminde yapıldı. Meclisin gündem maddelerinin sorunsuz şekilde karara bağlandığı toplantıda Başkan Halil Arda, hayata geçirdiği çalışmaları anlattı, eleştirileri ve soru önergelerini tek tek yanıtladı.

Ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı toplanması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi için ihaleye çıktıklarını ve bu ihaleyle belediyeye önemli bir gelir kalemi kazandırdıklarını anlatan Başkan Arda, “Perşembe günü çok önemli bir geri dönüşüm ihalesi yaptık. Bugüne kadar Gaziemir Belediyesi gelir elde etmediği geri dönüşüm atıklarının değerlendirilmesini pazarlık usulü ihaleyle, Gaziemir’in gelir kazanması için bir firmaya verdik. 138 bin muamman bedelle başlayan ihale 955 bin ile bitti. KDV dahil 1 milyon 121 bin liralık yıllık gelir elde edeceğiz” diye konuştu.

TEMİZLİK İŞİNDE TAŞERON İŞÇİYE SONTemizlik araçlarının kiralanması uygulamasına son vererek bu araçları satın almak için çalışma yürüten Başkan Halil Arda, “Satın alacağımız çöp kamyonlarıyla ilgili sorulan sorular, verilen önergeler var. Öncelikle meclise teşekkür ediyorum. İller Bankası’ndan kredi almak için meclisin oybirliğiyle yetkilendirildim. İller Bankası’nın kredi vermeyeceğini tahmin ettiğim için aynı meclisten bir de özel bankalardan da kredi almak için yetki istedim. Her iki yetkiyi de oy birliğiyle verdiniz. İller Bankası ile yaptığımız yazışmalarda ve Ankara’da gidip bizzat yaptığım görüşmelerin ardından maalesef buradan kredi kullanamadık. Bu konuda genel müdür yardımcısı ile yaptığımız görüşmede bunun mümkün olmadığını söylediler. Daha sonra özel bankalarla yaptığımız görüşmelerde uygun bir faiz oranıyla Türk Ekonomi Bankası’ndan, meclisten aldığım yetkiye dayanarak 6 milyon 635 bin liralık kredi kullandık. Kredimiz hesaba geçtikten 10 saat sonra, üzerinden bir gün bile geçmeden bu parayı Devlet Malzeme Ofisi’ne aktardık. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin verdiği soru önergesinde neden hala çöp kamyonları alınmıyor, neden hala belediyemiz zarara uğruyor sorusuyla karşı karşıya geldik. Arkadaşlar, otomobil almıyorsunuz, çöp kamyonu alıyorsunuz. Aldığımız krediyi anında Devlet Malzeme Ofisi’ne yatırdık. Bu araçlar firmalar tarafından imal ediliyor. Devlet Malzeme Ofisi bir taraftan kamyon alıyor, bir taraftan kamyonlara takılacak aparatları yapacak firmalarla anlaşıyor. Şu anda araçlarımız imalat aşamasında. Dolayısıyla süre açısından herhangi bir kaygımız yok. Belediyenin de zarara uğratıldığı yok. Bu konuda meclis üyelerimizin içi rahat olsun” dedi.

Belediyede yaptığı müdür atamalarına ve kadro yapılanmasına getirilen eleştirileri yanıtlayan Halil Arda şunları söyledi: “Adalet ve Kalkınma Partisi verdiği soru önergesinde, belediyede liyakat sahibi kişilerin görevden alındığını ve belediyenin kurumsal hafızasının yok edildiğini dile getirmiş. Çok merak ediyorum, siz kazansaydınız aynı müdürlerle devam edecek miydiniz? Yerine kimi getirecektiniz? Temizlik İşleri müdürüm çevre mühendisi liyakatli bir arkadaşımız. Park ve Bahçeler İşleri müdürüm atom karınca, peyzaj mimarı. Liyakatli mi? Evet liyakatli. Mali hizmetler müdürümüzü değiştirdiğim için İlçe başkanınız Erol Bey tarafından telefonla tebrik edildim. Siz liyakat sahibi insanları görevden aldığımı söylüyorsunuz fakat ilçe başkanınız beni tebrik ediyor. Mali hizmetler müdürümüz; İzmir İl Özel İdaresi’nin bütçesini idare etmiş, konusunda İzmir’de uzman olan 1 numaralı isimdir. Bilal Bey İnşaat Mühendisi, Fen işleri müdürümüz. Sosyal Hizmetler Müdürü, aynı zamanda kültür ve spor müdürlüğü yapıyor. OTÜ mezunu bir psikolog. Liyakatse liyakat. Halkla ilişkiler müdürü, 19 yıldır devlet memuru, iyi bir sosyal hizmet uzmanı. Halkla ilişkisi 10 numara olan bir müdür. Liyakatse liyakat. Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirmek istediğim Aslı Özgür’ün ataması halen yapılmadı. Bir tane AKP’li milletvekili tanıdığımız olmadığı için 6 aydır özel kalem müdürünün ataması yapılmıyor. Sizin neden bahsettiğinizi ben anlamadım” diye konuştu.

‘YABO’YU TANIMANIZI ÖNERİRİM'

Yurtdışı akademik burs ve eğitim olanakları hakkında ücretsiz danışmanlık hizmeti veren Yurtdışı Akademik Burs Ofisi (YABO) hakkında da konuşan Başkan Halil Arda, “YABO projemiz ile ilgili verdiğiniz soru önergesinde YÖK’ten ve Dışişleri Bakanlığı’ndan izin alıp, almadığımızı soruyorsunuz. Kusura bakmayın siz bu projenin ne olduğunu daha anlamamışsınız. Ben Adalet ve Kalkınma Partili meclis üyelerine YABO ofisimize ziyaret etmelerini, bilgi almalarını ve yapılanın ne olduğunu anlamalarını öneriyorum” dedi.

Pazar yerinde hayata geçirdikleri yeni uygulamalar hakkında bilgi veren Arda, “Pazar yeri uygulamamızı eleştiriyorsunuz. Yine ilçe başkanınız beni arayıp uygulamadan dolayı beni tebrik etti. Kusura bakmayın ama kadınlarımız oradaki uygulamamızdan son derece memnunlar. Rahat rahat alışveriş yapıyorlar. Statik açıdan yaptığımız incelemede pazaryerinin içerisine yüklü araçların girmesi tehlike arz ediyor. Bu yüzden yüklü araçların pazara girmesini istemiyoruz. Pazarcılar, pazarın kıyısına kadar arabasını getirecek oradan da el arabasıyla ürünlerini tezgaha taşıyacak. Pazarcılar, ürünlerini Gaziemir Belediyesi’nin önüne dökmekle tehdit ediyorlar. Ben de kendilerine dedim ki dökeceğiniz zaman söyleyin, Gaziemir’de 1000’e yakın ihtiyaç sahibi aile var, onlara haber verelim. Onlar da sizin döktüklerinizden faydalansınlar. Bizim yaptıklarımız Gaziemirlilerin memnuniyetiyle ilgili ve ben bu memnuniyeti halkta görüyorum” diye konuştu.

'TESİSLERİMİZ KENDİMİZ İŞLETECEĞİZ'

Kira sözleşmelerinin süresi dolan kiracıların belediye tesislerinden yasal yollarla tahliye edilmesi konusunda da konuşan Başkan Halil Arda şunları söyledi: “Tüm hukuk kuralları izlenerek yapılan bir işlem. Gaziemirli vatandaşlarımızın faydasına hizmet sunacak kamusal alanları genişletmek, bir belediye işletmesi açmak istiyoruz. Bu yüzden süresi dolan kiracılarımızı çıkarıyoruz. Bu tesisleri belediye işletmesi olarak hizmete açacağız. Bütün bu tahliyeler yasal çerçeve içerisinde, Gaziemir Kaymakamlığı tarafından yapılıyor. Biz gerekçelerimizi kaymakamlığa bildiriyoruz. Kaymakamlık makamı da yasalar çerçevesinde buraları boşaltıyor. Biz sadece personel ve araç desteği veriyoruz.”

'SİZE ZARAR VERECEK'

Başkan Halil Arda, “Benim size tavsiyem Halil Arda ile uğraşmayın. Halil Arda yaptığı uygulamalarla şu an halkın gözünde çok iyi noktada. Bence siz halkın gerçek gündemine dönün. Elektrik zamlarına, otoyol zamlarına dönün. Bakın Çiğli hastanesinde doktorlar istifa etmeye başlamış. Oraya dönün. Halil Arda ile uğraşmak size zarar verecek” dedi.