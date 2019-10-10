Ceylanpınar, Akçakale ve Mardin'den acı haber: 6 kişi yaşamını yitirdi

AKÇAKALE'YE DE HAVAN ATILDI

YPG/PKK’li teröristlerce işgal edilen bölgelerden, harekatın başladığı saatlerden bu yana atılan havan ve roketatar mermileri Şanlıurfa’nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin’in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etti.

1 BEBEK, 1 ÇOCUK OLMAK ÜZERE 3 YURTTAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ, ÇOCUKLAR YARALANDI

YPG/PKK işgalindeki Rasulayn’dan ateşlenen uçaksavar mermileri, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 3 eve isabet etti. 1'i bebek 2 yurttaş yaşamını yitirdi, 46 sivil yurttaş yaralandı.

Saldırı sırasında evlerinde oynarken yaralanan 13 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş, Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Roket ve havan mermilerinin isabet ettiği yerleşim yerlerinden Nusaybin’de 5, Ceylanpınar’da 2, Birecik’te de 2 olmak üzere yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.

Bölgede tedbir alan güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı. Saldırının ardından terör unsurlarının bulunduğu bölgelere obüs atışı sesleri duyuldu.

Valilikten yapılan ikinci açıklamada ise, terör örgütü YPG/PKK'nın havan ve roketatar mermileriyle Ceylanpınar'a düzenlediği saldırılarda yaralanan 11 yaşındaki Elif Terim kurtarılamadı. Valilik, Elif'in sokakta oynadığı sırada göğsüne isabet eden şarapnel parçası sonucu yaralanıp hayatını kaybettiğini bildirdi

MARDİN'DE ANNE VE 2 KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden Nusaybin'e havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermileri ilçe merkezinde bir binaya isabet etti. Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesinde Suriye sınırından atılan havan topları sonucunda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 24 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaşamını yitiren sivillerin anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) olduğu öğrenildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BİRECİK’İ HAVAN MERMİSİ

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Eşme Mahallesi’ne atılan havan mermisinin bir otomobile isabet etmesi sonucu biri çocuk, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MSB: MASUM SİVİL VATANDAŞLARIMIZ YARALANDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından İngilizce ve Türkçe yapılan açıklamada ''Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG’li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı'' ifadelerine yer verildi.

'9 KÖY TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI'

Çatışmaların yaşandığı bölgede, Türkiye sınırına yakın olan El Yabse, Tel Fander, Tabatin ve Meşrefi köylerinin terörden arındırıldığı öğrenildi. Öte yandan Tel Abyad'daki Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye köyleri ve Rasulayn'daki Kişto köyü de terörden arındırıldı.

CİHATÇI GRUPLAR VE ÖZGÜR SURİYE ORDUSU'NUN DA İÇİNDE BULUNDUĞU "SURİYE MİLLİ ORDUSU", RESUYLAYN'DA

Suriye'nin Resulayn sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelen SMO unsurları, sınır hattına yöneldi. Zırhlı araçlar ve ağır silahlar ile ilçeye giriş yapan SMO birlikleri, bölge sakinlerinin sevgi gösterisi eşliğinde Suriye'ye geçmek için sınır hattına yönlendirildi. Birlikler, modüler sınır duvarından açılan boşluktan Resulayn'a giriş yaptı.

ZEYTİN DALI’NDA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin’e düzenlenen ve terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’nin kuzey batısındaki varlığını sona erdiren Zeytin Dalı Harekatında, işgalleri altındaki bölgeden Hatay ve Kilis’teki sivilleri hedef alan teröristler, ateşledikleri roket ve havanlarla 7 kişinin ölümüne, 113

kişinin yaralanmasına neden olmuş, teröristler harekat süresince Hatay’a 60, Kilis’e ise 34 roket ve havan topu ile saldırıda bulunmuştu.