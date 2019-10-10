İstanbul Valiliği Kaz Dağları yürüyüşünü uygun görmedi

Çanakkale Kaz Dağları’ndaki, Alamos Gold’un Türkiye'deki iştirakı olan Doğu Biga madenciliğinin 13 Ekim’de dolan ruhsatının yenilenmemesi için İstanbul’dan Ankara’ya Kaz Dağları için 5 Ekim’de yürüyüşe geçen ve aralarında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş’ın da bulunduğu 8 kişi aynı gün Maltepe’de gözaltına alınmış, ertesi gün serbes bırakılmışlardı.

Kaz Dağları İstanbul Dayanışması üyeleri, 10 Ekim Ankara Katliamı’nın yaşandığı saat 10:04’te Maltepe sahilinde bir basın açıklaması yaparak Ankara’ya doğru tekrar yürüyüşe geçeceklerini açıkladı. Yürüyüş öncesi burada yapılan açıklamada, “Yaptıkları hukuksuz gözaltı işlemi ile yürüyüşün iradesini kırmak istediler biliyoruz. Bizleri yine 'öteki, marjinal' göstermek istiyorlar biliyoruz. Ama başaramayacaklar” ifadelerine yer verildi.

‘GELECEĞİMİZ İÇİN ANKARA’YA YÜRÜYORUZ’

10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nda yaşamını yitiren yurttaşların andıklarını belirten Kaz Dağları İstanbul Dayanışması üyeleri, “Onlar savaşa hayır demek için Ankaradaydılar, biz doğa katliamlarına hayır demek için, geleceğimiz için Ankara’ya yürüyoruz” dedi. “Onlar ormandan gidene kadar bizler Kazdağlarını terk etmiyoruz” denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Sırf birileri para kazansın diye artık doğamız katledilsin istemiyoruz. Bu katliamlardan karlı çıkan insanların sayısı bir avuç iken doğası katledilen, geleceği elinden alınan insanların sayısının Türkiye’de milyonlar Dünya’da milyarlar olduğunu hatırlatıyoruz. Yok edebileceğimiz bir Dünyamız daha yok. O yüzden herkesi bu tarihi göreve ortak olmaya Kaz Dağlarına ve geleceğimize sahip çıkmaya davet ediyoruz. İster 1 km ister 100 km yürüyün ama gelin bizimle birlikte geleceğimiz için yürüyün.”

2’İNCİ ENGELLEME

Açıklamanın ardından 2. kez Maltepe sahilinden Ankara’ya doğru yürüyüşe başlayan ve yine aralarında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş’ında bulunduğu 8 kişi tekrar gözaltına alındı. Kaz Dağları İstanbul Dayanışması üyesi gözaltına alnınanların isimleri şöyle:

“Koray Türkay, Önder Yılman, Kaan Meriç, Murat Akbaş, Cenk Usta, Kerem Gürsu, Baran Doğan ve Harun Turgan.”

İSTANBUL VALİLİĞİ YÜRÜYÜŞÜ UYGUN GÖRMEDİ

İstanbul Valiliği, yürüyüşün iptaline ilişkin yaptığı açıklamada, "yürüyüşün kendilerince uygun görülmediği" vurguladı.