Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Bayraktar ve HDP'liler arasında Barış Pınarı polemiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar ile HDP arasında Barış Pınarı Harekatı polemiği yaşandı.
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe, 12:54

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Halkların Demokratik Partisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İşte bu savaşın bir nedeni de bu. Damadın SİHA’ları yok satsın, cebine paralar dolsun, halkın evine ise ateşler düşsün diye..." ifadeleri yer almıştı.

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