Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Bayraktar ve HDP'liler arasında Barış Pınarı polemiği

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Halkların Demokratik Partisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İşte bu savaşın bir nedeni de bu. Damadın SİHA’ları yok satsın, cebine paralar dolsun, halkın evine ise ateşler düşsün diye..." ifadeleri yer almıştı.

İşte bu savaşın bir nedeni de bu. Damadın SİHA’ları yok satsın, cebine paralar dolsun, halkın evine ise ateşler düşsün diye... pic.twitter.com/9rgCUE2VA9 — HDP (@HDPgenelmerkezi) October 9, 2019

Bayraktar ise HDP'nin paylaşımını alıntılayarak şunları yazdı:

"Milli SİHA’lar bu milletin evlatlarınca tüm vatandaşlarımızın güvenliği için geliştirildi Yüzyıllardır kardeşçe yaşayan evlatları düşman etmeye çalışan, çocukları dağa kaçıran alçak teröristlerin sözcüleri bundan rahatsız. ASLA yolumuzdan dönmeyeceğiz. #MilliTeknolojiHamlesi "