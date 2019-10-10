Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek'ten gazeteci Sabahattin Önkibar'a küfür

Gazeteci Sabahattin Önkibar Twitter hesabından kendisine yönelik 'bebeğe küfretti' iddiasına yanıt verdi.

Paylaşımında, "Sevgili takipçilerim. Değil haşa bir bebeğe, hiç kimseye hakaret etmem. 10 yıldır yüzlerce kişiye her gün söven Yıldıray Çiçek isimli küfürcüye, anneme defalarca ettiği küfrü, onun ifadeleri ile iade ettim. Hadise odur. Yine de sen ona uymamalıydın diyorsanız, haklısınız..." ifadelerini kullandı.

Sevgili takipçilerim. Değil haşa bir bebeğe, hiç kimseye hakaret etmem. 10 yıldır yüzlerce kişiye her gün söven Yıldıray Çiçek isimli küfürcüye, anneme defalarca ettiği küfrü, onun ifadeleri ile iade ettim. Hadise odur.



Yine de sen ona uymamalıydın diyorsanız, haklısınız... — Sabahattin Önkibar (@sonkibar) October 10, 2019

Çiçek ise Önkibar'ın tweetini alıntılayarak şunları yazdı:

Kırk kapının fikir fahişesi, iftiracı müptezel...

Anadan, babadan değil karakter olarak rospi çocuğu olduğunu vurguladım. Kokuşmuş,ahlaksızlık içinde debelenen karakterin elbette 4 günlük çocuğa ettiğin küfürün bedelini ödeyecek. Senin gibi birine sahip çıkan kimse onlarda R.Ç