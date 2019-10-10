Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Barış Pınarı Harekatı'nın detaylarını anlattı

Yavuz’un açıklamalarından satır başları şöyle:

“Öncelikle ordumuza başarılar diliyoruz. Askerimizin, mehmetçiklerimizin muzaffer olarak dönmesini, görevlerini tamamlamalarını temenni ediyoruz. Siyasi olarak bu harekat ABD’nin mecbur kalıp Türkiye ile uzlaşarak izin verdiği harekat gibi duruyor, yani izin verme değilde baskının sonucu kabul etme gibi duruyor . Çünkü meşru bir duruşları yok ABD’nin ve harekat eğer ABD’nin bölgedeki gücünü giderek azaltan, Suriye devletini de ayağa kaldıracak tarzda gelişirse siyasi maksat hasıl olur. Yani esas bu ama belirli bir bölge kontrol altına alındıktan sonra bunun güneyinde PKK’nın orada devletçik tesisine devam ederse ve bir anlamda Suriye’nin parçalanmasına yol açarsa o zaman siyasi maksat sağlanmamış olur.

Dolayısıyla çok başarılı bir askeri harekatın yapılması gerekiyor. Askeri harekatın hedefleri de yakın vadede M4 yoluna kadar olan bölgenin kontrol altına alınması, çevresi kuşaltıldıktan sonra meskün mahalleler varsa teröristlerin temizlenmesi şeklinde ki var terörist eğer çekilmezse. Zaten bir kısmı şu anda çemberin içerisine girmek durumunda kaldı muhtemelen kaçamazlarsa imha edilecek demektir. Böyle bir süreç yaşayacağız ve bu harekat uzun sürecek öyle kısa sürmeyecek. Belirli bir safhasına geldikten sonra da Suriye devletleriyle kontak kurularak daha geniş bir cephenin kurulmasına yol açacak. Çünkü, bu Rusya ve İran ile birlikte yürütülen Astana sürecini ki Cumhurbaşkanımız bunu daha önce yürüyen tek sağlıklı süreç olarak nitelendirmişti, bana göre de öyle. Bu sürecin yara almaması lazım, oranın sakatlanmaması lazım. Çünkü orası sakatlanırsa eğer başka yerlerden başka problemler ortaya çıkabilir. Işte İdlib’de başka şeyler olabilir, o bizim enerjimizi biraz doğru yere akıtmamızı, terörle mücadelemizi zaafa uğratabilir. Tabii, muhtemeldir ki Amerikalılar IŞİD’li adamları da bize doğru salacaklardır.”