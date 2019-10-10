MSB: Harekatta toplam 174 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekatın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu" denildi.