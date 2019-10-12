Trump’tan ‘Türkiye’ açıklaması: Çok az ülkenin gördüğü türden yaptırımlar uygularız

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik tehditlerini sürdürüyor.

Louisiana eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Türkiye'ye yönelik ağır yaptırımlarda bulunabileceğini ileri sürdü.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in, Türkiye’ye olası yaptırımlarla ilgili açıklaması hatırlatılan Trump, “Türkiye ve Kürtler (YPG/PKK) yüzyıllardır savaşıyor. Biz oradan çıktık” ifadesini kullandı.

Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'yle çok iyi bir ilişkimiz var, onlar bizim NATO müttefikimiz. Türkiye ile birçok ticaret yaptık. Ama onların birçok insanı öldürmesini istemiyorum. Türkiye yapmaması gereken bir şeyi yaparsa, daha önce çok az ülkenin gördüğü türden yaptırımlar uygularız"