Akçakale'de gazetecilerin kaldığı otelin yakınına havan mermisi atıldı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Akçakale ilçe merkezindeki bir bölgeye havan saldırısı düzenlendi.

Gazetecilerin de kaldığı bir otelin yakınlarına düşen iki havan mermisi patlamadı.

Olay sonrası güvenlik güçleri, mermilerin düştüğü bölgelerde geniş güvenlik önlemleri aldı.

BARIŞ PINARI HAREKATI 4’ÜNCÜ GÜN



Türkiye’nin, Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad çevresindeki köyler de tek tek terörislerden temizleniyor. Türkiye ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'na katılan Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Tel Abyad'ın doğusundaki Yabise köyünde görüntülendi. Köyün kontrolünü sağlayan SMO güçleri, diğer noktaları ele geçirmek için güneye bölgelere doğru ilerliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu (ÖSO) tarafından Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı 4’üncü gününe girdi. Şu ana kadar 415 teröristin etkisiz hale getirildiği harekat kapsamında Fırat’ın doğusundaki terör hedeflerinin uçaklar ve topçu birlikleri tarafından vurulmasına devam edilirken, askerler de karadan ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye iç savaşının ardından Fırat’ın doğusundaki bölgeler terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi. Terör örgütü işgal ettiği alanlardaki Arap ve Türkmen nüfusu göçe zorlayıp, boşalan alanlara da Kürt kökenli Suriyelileri yerleştirdi. Türkiye’ye yönelik saldırılar düzenleyip, sınır güvenliği için tehdit oluşturan terör örgütünün yapılan çağrılara karşın silah bırakıp işgal ettiği alanlardan çıkmaması üzerine Fırat’ın doğusuna askeri harekat düzenleneceği mesajı verildi. ABD ve diğer ülkelerin geciktirmesi nedeniyle ertelenen harekat geçen 9 Ekim günü saat 16.00’da başlatıldı.

4 ASKER ŞEHİT OLDU, 415 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekat kapsamında ilerleyişini sürdüren TSK ve MSO askerleri sivillerin zarar görmemesi için hassasiyet gösterirken, birçok noktada karşılaşılan teröristleri etkisiz hale getiriyor. Telabyad ve Resulayn kırsalındaki çatışmalar ile Azez'deki üs bölgesine yapılan saldırıda 4 Türk askeri şehit oldu. Karadan ilerleyişin devam ettiği harekatta şu ana kadar 415 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, yakalanan ve teslim olan bazı teröristler ise güvenlik güçlerince sorgulandığı belirtildi.

HEDEFLER VURULMAYA DEVAM EDİLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır hattında konuşlu birlikler, terör hedeflerini harekatın dördüncü gününde de ateş altına almaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren Rasulayn ve Telabyad ilçe merkezi ile kırsalındaki terör hedeflerinin ateş altına alınmasına devam ediliyor. Topçu birlikleri tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar tarafından tam isabetle vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar Türkiye tarafından da görüldü.

SINIRA SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Harekat kapsamında sınır hattına TSK ve MSO’nun asker ve zırhlı araç sevkiyatı da devam ediyor. Suriye’den yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri ve araçlarının yanı sıra Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen obüs ve zırhlı araçlar Fırat’ın doğusundaki sınır hattına gelmeye devam ediyor. Güvenlik önlemleri arasında Akçakale, Suruç, Ceylanpınar ve Nusaybin’e gönderilen zırhlı araç ve askeri personeller sınır hattında ve Suriye’deki kara harekatında görev alacakları belirtildi.

SINIRDA TEYAKKUZ HALİ SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri de harekatın ardından sınır hattında önlemlerini sürdürüyor. Zırhlı araçlarla sınır hattında teyakkuz halini sürdüren TSK, sürekli devriye yaparak teröristlerin olası sızma ve saldırılarını da engelliyor. Sınır hattındaki yerleşim alanlarında da polis ve askerler, sınır hattına yaklaştırmadıkları vatandaşları teröristlerin saldırılarına karşı dışarı çıkmamaları konusunda uyarmayı sürdürüyor.