Yoldan çıkan otomobil 200 metrelik şarampole yuvarlandı: 2 ağır yaralı

Kaza, Kemerburgaz Ağaçlı Köyü girişinde gece yarısı meydana geldi. Ağaçlı Köyü istikametine giden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 BFL 274 plakalı otomobil, köy girişine yaklaştığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak 200 metrelik şarampole uçtu. Defalarca takla attıktan sonra çamura saplanan otomobildeki 2 kişi araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Kazada araç ise hurdaya döndü.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kaza bölgesinden çıkarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İtfaiye ve jandarma ekipleri araçta bir kişi daha bulunma ihtimaline karşı otluk ve çalılık alanda uzun süre arama yaptı. Yapılan aramada başka bir yaralıya rastlanmadı. Hurdaya dönen otomobil de çekici yardımıyla çamurdan çıkarılarak otoparka çekildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.