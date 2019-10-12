Muhalifler, stratejik M4 kara yoluna ulaştı

Harekat’ın 4. gününde Cihatçı Gruplar ve Özgür Suriye Ordusundan oluşan, 'Suriye Milli Ordusu' (SMO) askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle güneyde daha derin bölgelere ilerlemeyi başardı.

SMO askerleri, harekatın en stratejik hedeflerinden biri olan M4 kara yoluna ulaştı.

M4 kara yolu, terör örgütü YPG/PKK’nın Fırat Nehri’nin batısındaki Münbiç’ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik kara yolu bağlantısını sağlıyor. Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. YPG/PKK, söz konusu kara yolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.



MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR VE KOMUTANLAR SINIR HATTINDA

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gelerek Barış Pınarı Harekatı’ndaki son durumu sahada inceledi. Harekata ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, "Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız. Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla ABD’liler arasında gerekli koordinasyon yapılıyor" ifadelerini kullandı.